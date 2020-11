Comércio acreano acredita que novo método de transferência de dinheiro vai diminuir custos

Dos 17 vereadores que têm mandatos até fevereiro de 2021, apenas seis voltarão para o próximo pleito 2021-2024 são eles: Lene Petecão (PSD), Antônio Morais, Raimundo Neném, ambos do PSB, N. Lima (Progressistas) Emerson Jarude e Celio Gadelha, ambos do MDB.

A lista dos atuais vereadores que não foram reeleitos começa pelo vereador Eduardo Farias (PCdoB), Rodrigo Forneck (PT), Elzinha Mendonça e Clézio Moreira, ambos do PSB, Anderson Sandro (PSD), João Marcos Luz (MDB), Artêmio Costa (PL), Mamed Dankar (PROS) e Railson Correia (Podemos).

Os vereadores Jackson Ramos (PT) e Juruna (Avante) decidiram não ser candidatos à reeleição.

Se alguns partidos vão deixar de existir na Câmara de Rio Branco, como o PT e o PCdoB, quem ganha vida é o DEM, com a eleição de Francisco das Chagas Belo com 1.659 votos.

A bancada do Progressistas de Tião Bocalom também é outra que ganha vida na Câmara, com a eleição de Samir Bestene, com 3.403 votos, a reeleição de N.Lima com 2.559 votos e a eleição de Rutênio Sá com 2.271 votos

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) foi o que mais ganhou nessa eleição, o partido de Tchê que não tinha nenhum representante no parlamento-mirim teve eleitos: a Dr. Michelle de Melo com 3.576 votos, Joaquim Florêncio com 2.411 votos, e Fábio Araújo de Freitas com 2.086 votos.

Uma nova cara na Câmara de Rio Branco será a do filho de Hildebrando Pascoal, Hildegard Pascoal que foi eleito com 1.130 votos pelo Partido Social Liberal (PSL).

Já o PSD, teve a vereadora Lene Petecão reeleita com 1.789 votos. Os vereadores Antônio Morais e Raimundo Neném, ambos do PSB, foram reeleitos com 2.933 e 2.555, respectivamente, o sindicalista Adailton Cruz foi outro que foi eleito com 2222 votos pelo PSB.

O PSDB ressurgiu das cinzas com a eleição de Ismael Machado com 1.928 votos e Doutor Raimundo Castro com 1.268 votos. Já o pastor Arnaldo Barros (Podemos) foi eleito com 2.132 votos.