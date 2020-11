Agências do INSS estarão fechadas na próxima segunda-feira (23)

Não é apenas em Rio Branco que o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) costuma dar dor de cabeça ao consumidor. No interior do estado, a situação não é diferente, com falta de abastecimento constante de água.

Quem tá na bronca com o Depasa nos últimos dias é a população do Jordão. Considerado um dos quatro municípios isolados do estado, os moradores reclamam que há mais de uma semana não cai água nas torneiras.

No município, há um agravante. Por ser pequeno, não existe carro pipa. “Isso é falta de gestão. É um absurdo. Já vai pra mais de uma semana sem água. Aqui não tem carro pipa, se não chega a água do Depasa, a gente é obrigado a ir pegar água no rio”, afirma Raimundo Fortunato, morador do Jordão.

O ac24horas entrou em contato com o Depasa, que confirmou o problema no município, mas prometeu restabelecer o serviço até a próxima sexta-feira, 20.

NOTA RETORNO

Sobre o abastecimento de água no município de Jordão, o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) informa que o abastecimento do município está reduzido devido a problemas mecânicos da bomba dosadora do sistema de tratamento.

Tão logo informada sobre o problema, a diretoria de operações mobilizou recursos necessários à substituição do equipamento.

Uma nova bomba já foi enviada à gerência do município. O serviço de instalação e testes deve ser concluído até a próxima sexta-feira, quando o abastecimento de água do Jordão será normalizado.