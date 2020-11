Jarbas Soster cruza os braços, descarta apoio a Bocalom e avisa: “cuidado com a soberba”

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O PSDB e o PSL fizeram na manhã desta terça-feira, 17, um anúncio conjunto de apoio ao candidato Tião Bocalom (Progressistas), no 2º turno das eleições em Rio Branco.

Os dois partidos que naufragaram com a candidatura de Minoru Kinpara, que liderou as pesquisas durante quase toda a campanha e acabou tendo apenas 14,62% dos votos, comunicaram oficialmente que vão caminhar ao lado de Bocalom contra Socorro Neri.

A esperada presença de Minoru Kinpara não aconteceu. De acordo com a executiva do PSDB, um acidente acabou parando o trânsito e impedindo a sua chegada ao local da coletiva.

Presente na coletiva, o vice-governador Rocha, salientou que o apoio do PSL à Bocalom é natural. “Temos afinidade ideológico. O Bocalom é de direita como a gente. A outra candidatura representa 20 anos de frente popular, apenas com uma nova cara”, disse.

O presidente da executiva municipal do PSDB, Mário Paiva, lembrou que Bocalom já foi do partido. “Não temos dúvidas de que é a melhor opção para Rio Branco. O nosso sentimento é de carinho, até porque o Bocalom já foi do PSDB e fez muito pelo nosso partido”.

Os comentários que já surgem no campo político de que Bocalom, caso eleito, pode ter a mesma dificuldade enfrentada pelo governador Gladson Cameli que é conseguir acomodar tantos aliados no governo foi rechaçada pela deputada federal, Mara Rocha. A tucana garantiu que não houve nenhuma conversa no sentido da troca de apoio por cargo em uma futura administração. “O apoio foi automático. Em momento nenhum barganhamos nada. Queremos o Bocalom prefeito porque achamos que é a melhor opção. São acusações venenosas, não viemos aqui por interesse, sem imposição”.

Apontado como o grande vitorioso em caso de vitória do tucano, por ter investido na candidatura de Bocalom e ainda ter emplacado a esposa como candidata à vice, o senador Sérgio Petecão agradeceu o apoio do PSL e do PSDB e usou uma palavra que não era usada desde a campanha para o governo em 2018: unir as forças da oposição. “Esta é uma luta de muitas mãos, não é um projeto do Petecão. Espero que nesses últimos dias possamos unir as forças, já que a vitória do Bocalom vai ser muito importante para a nossa capital”, disse.

Tião Bocalom não esteve presente porque ainda se recupera da Covid-19, que o afasto também dos últimos dias de campanha no primeiro turno.

Veja a coletiva na íntegra: