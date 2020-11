Sérgio Lopes diz que vai governar para todos em Epitaciolândia

Devido à contaminação de Covid-19, o candidato a prefeito em Rio Branco Tião Bocalom (PP) acompanhou a apuração dos votos computados pelas urnas eletrônicas de casa na noite desse domingo (15). Cumprindo as medidas sanitárias impostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para driblar a contaminação do coronavírus, o ac24horas presenciou o momento em que o Progressista confirmou sua ida ao segundo turno das eleições municipais 2020.

Nossa equipe captou o momento em que o candidato receber a ligação do senador Marcio Bittar lhe garantindo apoio na próxima fase das eleições. Bocalom conseguiu arrancar uma diferença de cerca de 47 mil votos à frente da segunda colocação de Socorro Neri (PSB).

“Não foi uma vitória minha, foi uma vitória do povo de Rio Branco, daqueles que sempre acreditaram no projeto Produzir para Empregar. Estou muito feliz. Claro que eu queria que fosse decidido no primeiro turno, mas pra quem começou uma eleição sempre em terceiro e quarto colocado, de repente você fechar uma eleição com 49,5% de votos é a vontade do povo. Quando o povo quer, não tem acordo!”, assegura.

Bocalom diz não ter promessa de campanha, mas sim compromisso. “Não fizemos nada de mais complicado [no plano de governo] fizemos o arroz com feijão. Rio Branco está precisando que faça apenas arroz com feijão e que não se invente a roda, porque a roda já está inventada”.

Assista ao vídeo: