Rogério Pontes é novamente o vereador mais votado no município de Brasiléia

Duas surpresas marcaram as eleições do primeiro turno deste último domingo, 15, em Rio Branco. A primeira, foi o desastroso desempenho do candidato Minoru Kinpara (PSDB). Líder das pesquisas durante quase toda a campanha, Kinpara ficou fora do segundo turno com uma diferença absurda de mais de 62 mil votos em relação ao primeiro colocado, Tião Bocalom (Progressistas).

A segunda surpresa foi o resultado para vereador em Rio Branco. Michelle Melo, que não aparecia entre os candidatos favoritos, foi eleita pelo PDT com 3.576 votos, a mais votada do pleito eleitoral já na primeira eleição que disputou.

Mas quem é a mulher que conquistou o coração dos eleitores de Rio Branco?

Michelle Melo de Oliveira Wiciuk, filha de Nelson Braz de Melo Filho e Raimunda Nonata de Oliveira, tem 36 anos e é mãe de dois filhos, Nelson Braz de Melo Neto e Rafael Wiciuk Filho.

Formada na Espanha, ela é médica da família e comunidade. Michelle já trabalha como médica há 12 anos, sendo 10 no Sistema Único de Saúde, de onde veio boa parte de seus votos. Trabalhou no SAMU entre de 2019 até alguns meses quando precisou se afastar para disputar as eleições. Atuou também nos postos de saúde do Benfica, Sobral, Tancredo Neves e Altamira.

Apesar de ser a primeira eleição que disputa, Michelle Melo já tem experiência na gestão pública. Por duas vezes foi diretora no Pronto-Socorro. Uma durante o governo de Sebastião Viana e outra já na atual gestão Gladson Cameli.

Em conversa com o ac24horas, a própria Michelle confirmou que não esperava uma votação tão expressiva. “Trabalhei 45 dias contando apenas com meu voto. Essa votação expressiva é fruto de muito trabalho e de pessoas que acreditam em uma política diferente”, afirma.

Em um vídeo de agradecimento postados na redes sociais, Michelle disse que vai cumprir com as promessas de sua campanha que teve como slogan “gente cuidando de gente”. Prometo que não iremos decepcionar. Prometo honrar cada voto com muito carinho e muito amor, cuidando de todos”, disse