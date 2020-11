PM fecha centro de distribuição de drogas e prende traficante no Mocinha Magalhães

O jovem Bruno Ramos de Almeida, de 19 anos, foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira, 16, enquanto caminhava na rua Santa Luzia, no Beco do Pelado, localizado no bairro Albert Sampaio em Rio Branco. A polícia informou que, por volta das 22 horas, moradores ouviram alguns tiros na região e no início da manhã desta terça-feira, 17, encontraram o jovem morto.

Ainda segundo polícia, Bruno estava em via pública quando homens não identificados se aproximaram e um deles efetuou vários tiros na direção da vítima, que foi atingida com três tiros, sendo que um acertou a cabeça.

Mesmo ferido, Bruno ainda conseguiu correr e caiu em um terreno. Após a ação, os criminosos fugiram do local. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o médico atestou a morte do jovem. A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico. A polícia não soube informar a motivação do crime. Na região, ninguém quis se pronunciar a respeito da morte de Bruno. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).