Pesquisa nacional diz que 56% dos acreanos têm medo de pegar o novo coronavírus

Um novo estudo sobre o comportamento do brasileiro diante da pandemia da Covid-19 diz que 56% dos acreanos tem medo de se infectar com o novo coronavírus. Esse número é maior que o de Santa Catarina no ranking dos Estados. O medo dos catarinenses pegarem a Covid-19 é de 53% da população.

Quem lidera o ranking é o Piauí, que tem o maior percentual de moradores que tem medo de contrair a doença: 75% dos entrevistados naquele Estado assim disseram.

No Rio de Janeiro e em São Paulo, 66% e 63% têm medo, respectivamente.

Uma das soluções para diminuição do medo da população, é sem dúvida a vacina para Covid-19, que já está sendo testada em vários países. Porém, ainda existem algumas incertezas sobre sua disponibilidade para os brasileiros. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) espera que a vacina comece no Brasil até março de 2021.

Até lá, o medo vai continuar, e conforme se constatou no estudo, o medo de se infectar é ainda maior entre as pessoas que já tiverem algum parente acometido, 74% delas. Além disso, as mulheres têm mais medo de pegar o vírus, 63%, do que os homens 51%.

Um dos motivos que podem ser considerados como explicação para o alto percentual de medo de infecção é o percentual de infectados. Dentre os entrevistados, somente 12% responderam que já foram acometidos pelo vírus. Ou seja, pelo menos 88% das pessoas podem estar suscetíveis a serem infectadas.

Produzido pelo portal Trocando Fraldas, o estudo teve abrangência nacional e foi realizado com mais de 11.800 pessoas de 8 à 12 de outubro de 2020. O método de coleta de dados foi feito por meio de questionário em formulário na internet.

As seguintes questões foram abordadas: Você já contraiu o coronavírus? Você tem medo de contrair o coronavírus? Você perdeu um parente ou amigo para o coronavírus?

Para efeitos de comprar os resultados entre regiões e estados, as respostas das perguntas afirmativas foram contabilizadas em números, 1 para “sim” e 0 para “não”. Algumas perguntas, com objetivo de obter resultados mais qualitativos, foram elaboradas com mais opções.