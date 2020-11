No Acre, partido Democratas, do deputado Alan Rick, sai fortalecido da eleição municipal

A radialista Cleide Silva foi eleita vereadora em Porto Walter com 172 votos pelo MDB (o eleito mais bem votado obteve teve 375 votos). No início da campanha, em meados do mês de março, desacreditada pelos colegas, Cleide assinou uma espécie de “contrato” feito de próprio punho afirmando que seria eleita e um vídeo do ato foi gravado.

Agora, ela fez questão de divulgar o vídeo e o papel para comemorar a eleição. No referido “contrato”, um colega escreveu que na “humildade e liso” ninguém ganhava eleição, o que segundo ela, provou ser possível. “Eu ganhei lisa e humilde”.

O caminho até a vitória nas urnas não foi fácil. Em Porto Walter, onde só é possível chegar de avião ou barco, há muitas localidades em rios, seringais e Cleide foi em vários desses lugares divulgando o nome e as propostas dela. Foram dias em barcos, muita subida de barranco dos rios e várias vezes teve de empurrar canoa encalhada por causa do baixo volume de água dos mananciais.

“Para quem não acreditava em eleição de mulher e sem dinheiro, eu provei que não sou de brincadeira. Estou com o pé cortado de arrastar canoa nas pedras, com calo nas mãos de arrastar canoa. Fui aos lugares mais distantes e agora sou vereadora eleita de Porto Walter, onde vou trabalhar pelos que votaram e os que não votaram em mim”, declara.

Nascida no Rio Cruzeiro do Vale, Comunidade Palestina, ela cortou seringa com os pais e irmãos, onde também plantavam mandioca, arroz milho. “Cresci fazendo tudo isso e também sei fazer farinha. Como eu conheço essa realidade, tive muita facilidade em chegar à casa das pessoas, falar das minhas propostas e pedir voto. Muitos já me conheciam, relata.

Paixão pelo rádio e locução

Desde que morava nos seringais, Cleide Silva adorava ouvir rádio. Em Porto Walter ouvia as rádios de Cruzeiro do Sul. Ela conta que comprava fichas de orelhão, ligava para a rádio, pedia música e corria para ouvir em casa. Até que o jornalista Washington Aquino abriu uma rádio em Porto Walter e deu uma oportunidade a ela, que durante 4 anos apresentou o programa Bate Papo Musical Silva também fazia um informativo da prefeitura.

“No dia em que vi a rádio sendo construída, eu disse: vou trabalhar aí e trabalhei. Quando me candidatei, disse: eu vou ser vereadora, e fui eleita. É com essa determinação que vou trabalhar para fazer o melhor mandato de vereadora que puder e trabalhar para o desenvolvimento de Porto Walter”, concluiu a ex-seringueira, radialista e vereadora eleita, Cleide Silva.

Em Porto Walter, cidade de 11.017 habitantes, o prefeito recebe mensalmente R$ 7.950,00 e os vereadores R$ 3.206. O prefeito eleito é Cezar Andrade, do MDB.

Veja o vídeo: