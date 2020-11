Kid Bengala é demitido de produtora: ‘Cabeça na política’

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde e o Comitê Estadual de Acompanhamento Especial da Covid-19, promoveram nesta segunda-feira, 16, reunião com os representantes das duas coligações partidárias que vão disputar as eleições no segundo turno em Rio Branco, para discutir formato e disciplinar regramento para esta fase da campanha, com vistas ao cumprimento das orientações sanitárias.

O promotor de Justiça Glaucio Ney Shiroma Oshiro, titular da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, destacou que essa pactuação de responsabilidades entre as coligações é importante, sobretudo nesse momento em que a curva de contágio do novo coronavírus aumenta no estado e na Capital.

Ele ressaltou que é preciso manter as regras estabelecidas no primeiro turno, e até avançar, entre elas a suspensão de eventos políticos com aglomerações de pessoas, com o objetivo de garantir mais segurança à saúde de todos e evitar a proliferação da doença.

No encontro foram apresentados números que revelam aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias, o que sugere uma correlação temporal com a realização das campanhas políticas, aliada a outros fatores e atividades que também geram aglomerações.

Assim como foi pactuado no primeiro turno, ficou acordado que caminhadas e cicleatas não serão mais realizadas, e os bandeiraços só poderão ocorrer com limite de até 30 pessoas, respeitando o distanciamento de 1,5 metro, além da obrigatoriedade ao uso de máscaras.

Já as carreatas serão permitidas desde que os carros estejam com vidros abertos, com limite de pessoas correspondente à capacidade de ocupação do veículo, sendo que na parte externa, só poderão permanecer os candidatos majoritários e observado o limite de 5 pessoas.

Nas visitas qualificadas, o número máximo de pessoas por rua será de cinco e todas deverão usar o equipamento de proteção. Comitivas de candidatos majoritários em visitas poderão contar com 30 pessoas, no máximo.

A novidade fica por conta do regramento para reuniões em ambientes abertos, estando estas limitadas ao número máximo de 100 participantes, observando o disposto na Resolução nº09/2020, do Comitê Estadual de Acompanhamento Especial da Covid-19, que trata das atividades que ficam permitidas na bandeira amarela, o nível de atenção em que encontra-se Rio Branco, atualmente.

“Nós fizemos a reunião promovendo uma mediação entre as coligações que irão para o segundo turno, as quais entraram em consenso entre si. São regras muito importantes para conter a curva do contágio pelo coronavírus e que certamente demonstram a responsabilidade que os futuros gestores têm com a sociedade”, explicou o promotor.

Agência de Notícias do MPAC