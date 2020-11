Gladson anuncia reinício das obras da segunda etapa do Pronto-Socorro de Rio Branco

O secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Mauro Sérgio Cruz emitiu uma nota de esclarecimento para dar esclarecimentos aos servidores que não receberam no último sábado, 14, o Prêmio de Valorização e Desempenho Profissional (VDP) referente a 2019.

Segundo o gestor, aqueles que não receberam “não atenderam aos critérios estabelecidos pelo prêmio ou possuem alguma pendência na avaliação”.

De acordo com o governo, esses servidores devem entrar imediatamente em contato com a comissão da VDP para verificar o motivo para o não recebimento. Os lotados em Rio Branco, a SEE informa que está disponibilizando atendimento por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp com o número (68) 9 9215-9631.

Já aqueles lotados nos demais municípios devem procurar o núcleo da secretaria e informar o não recebimento. “A SEE reafirma o seu compromisso e respeito com todos aqueles que se dedicam e trabalham por uma educação melhor no Estado do Acre”, diz Cruz.