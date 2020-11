Em Sena, motorista bate no carro do deputado Gerlen Diniz e foge sem prestar socorro

O candidato Zequinha Lima, do Progressistas, é o novo prefeito de Cruzeiro do Sul. Ele foi eleito neste domingo (15), juntamente com Henrique Afonso do PSD, ao receber 18.766 votos. Zequinha concorreu pela coligação “União a Favor de Cruzeiro”.

Professor de carreira, Zequinha Lima foi uma das mais expressivas lideranças do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac), do Núcleo de Cruzeiro do Sul. Foi eleito vereador por dois mandatos. Como vice-prefeito também realizou um bom trabalho na cidade.

Já o professor Henrique Afonso, do PSD, travou grandes lutas em favor da sua classe, como sindicalista, o que o credenciou e garantiu sua eleição como vereador. Na Câmara Municipal ele se destacou pelas demandas voltadas à população mais carente, ações importantes que garantiram a ele o mandato de deputado federal.

Uma das propostas de Zequinha e Henrique é investir na educação e agricultura do município, assim como em projetos que resultem em geração de empregos e desenvolvimento de Cruzeiro do Sul.

Ao comemorar a vitória, o deputado Nicolau Júnior, filho de Cruzeiro do Sul, e um dos maiores articuladores da chapa, frisou que Zequinha e Henrique são pessoas sérias que vão transformar o município.

“Eu acreditei nessa chapa desde o início. Convoquei várias reuniões e convenci Zequinha e Henrique a assumir esse compromisso com o povo de Cruzeiro do Sul. Chamei a militância e fui correspondido. Juntos, formamos uma das maiores alianças de todos os tempos, com a participação de 14 partidos. Hoje, Cruzeiro do Sul está em festa. O povo elegeu duas pessoas competentes, simples, honestas e verdadeiramente comprometidas com as causas da cidade”, disse o progressista.

O parlamentar salientou ainda que não foi fácil a construção da ampla frente política, mas que todo o esforço valeu a pena. “Estou muito feliz. Não poderia deixar de agradecer ao nosso governador Gladson Cameli, à primeira-dama, Ana Paula, aos nossos senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes, aos deputados federais, estaduais, ao nosso prefeito Clodoaldo Rodrigues, aos vereadores que foram ativos, à nossa militância combativa e a todos que se uniram nesse propósito, que acreditaram nessa vitória. Meu coração é só gratidão”, enfatizou.

Para Zequinha, a ação firme de Nicolau Júnior foi fundamental para a vitória. “A disputa foi árdua, mas a população cruzeirense nos abraçou e nos deu a vitória. Meu coração é só felicidade. Não poderia deixar de agradecer ao deputado Nicolau Júnior que foi fundamental para esse desfecho. A nossa chapa teve dezenas de apoiadores, mas, quem cravou a nossa candidatura foi Nicolau, um jovem que sonha com um futuro melhor para a população de Cruzeiro”, salientou.

Henrique Afonso também fez questão de destacar a importância da participação de Nicolau Júnior na construção da chapa. “Ele é o principal responsável por essa vitória. O seu apoio foi fundamental para concretizar esse sonho. Nicolau Júnior não estava errado, ele acertou desde o início ao formar essa aliança”, complementou o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul.

O governador Gladson Cameli também demonstrou seu contentamento com o resultado das eleições em Cruzeiro do Sul. “Estou feliz. Zequinha e Henrique são pessoas honestas, com história e trabalho em prol do povo. Quanto ao Nicolau Júnior, ele com toda humildade deu um show de articulação política. Conseguiu fazer algo inédito em Cruzeiro do Sul, encabeçou a construção de uma ampla frente política, conseguiu reunir 14 partidos. União essa que resultou na vitória de Zequinha e Henrique. Ele foi muito perseverante”, ressaltou o governador.