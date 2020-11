Com motores velhos, balsa que faz travessia do Rio Acre em Xapuri causa transtornos

Usuários do serviço de travessia entre os dois lados da cidade protestaram nas redes sociais, na tarde desta terça-feira, 17, contra a demora para ir da área central ao bairro Sibéria em razão de problemas com os motores da balsa que faz o transporte.

Um morador relatou que esperou das 14 às 16 horas para fazer a travessia que em condições normais (quando não há congestionamento) não leva mais do que 10 minutos. O motivo, segundo a mesma fonte, é o estado de conservação dos motores.

O ac24horas manteve contato com a coordenação local do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), que é o responsável pelo funcionamento da embarcação que faz a travessia de veículos e pedestres.

Eriédson Soares, encarregado do órgão no município, afirmou que a balsa tem 4 motores, dos quais um está em manutenção, em Rio Branco, e os outros três estão bons, mas explicou que um apresentou perda de força nesta tarde, a razão do problema relatado.

“São motores reformados, apenas um chegou novo nessa gestão. Acho que aguentam muito”, diz Soares, informando que um mecânico foi acionado para resolver o problema ocorrido na tarde desta terça-feira.

A travessia do Rio Acre em Xapuri é um problema antigo que causa transtornos à população e que gera reclamações contra as administrações estadual e municipal. Em vários momentos, as duas esferas mantiveram parcerias na oferta do serviço.

A dificuldade de travessia pela balsa alimenta as reivindicações pela construção de uma ponte, o que resolveria de maneira definitiva o problema que afeta diretamente cerca de duas mil pessoas que fazem o uso frequente do serviço.

Um pouco antes da eleição, na sua última estada em Xapuri, o governador Gladson Cameli prometeu que construirá a ponte nos próximos dois anos, apresentou o projeto no papel e disse que mudará de nome se a obra não sair.

A garantia não foi suficiente para que a candidata do governador à prefeitura do município fosse eleita – Carla Mendonça (PP) perdeu para o petista Bira Vasconcelos por quase 1.500 votos de diferença – mas deixou a população bastante otimista com a promessa.