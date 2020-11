Aprovada chora ao implorar convocação de cadastros de reserva da PM no Acre

Foto: Sérgio Vale

Há quase uma semana, dezenas de aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre (PMAC) acampam na entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nesta terça-feira, 17, uma jovem de 27 anos entrou em desespero e uma criança de apenas 4 anos fez um apelo ao governador Gladson Cameli.

Ingrid Souza está se dividindo entre o trabalho e o protesto na Aleac exigindo a convocação por parte do governo do estado. “Cada um que está aqui está há vários dias e noites, tem família em casa. Eu não sei explicar nem como a gente se sente aqui sem uma resposta. A luta já é há muito tempo”, desabafou.

A jovem conta que ela e os demais aprovados que estão na espera não sabem até quando terão condições de permanecer mais noites sem dormir. “Estou saindo daqui direto para o trabalho. Tem criança aqui. A gente se esforça o possível pra ser o mais confortável, mas não é”, relata Ingrid, implorado que prorrogar o concurso não seja uma hipótese. “Queremos a convocação. Não temos mais para quem pedir. Já fizemos tudo que foi possível. Peço de coração”.

Souza trabalha no laboratório do Depasa, contratada pelo processo seletivo provisório de 2019 e era acadêmica de odontologia, mas precisou trancar a faculdade na época da realização do concurso da PM.

Daise Moura de Sousa tem 30 anos e também acampa na Aleac exigindo a convocação. Sua filha, a pequena Lya, de 4 anos, fez um apelo a Gladson Cameli: “senhor governador, deixa minha mãe ser polícia”. Mãe e filha residem no bairro Vila Acre e o pai da criança trabalha como pedreiro.

Entenda

Os aprovados reclamam que estão sem resposta do governo do Acre. Crianças e adultos estão reunidos na entrada da Aleac em posse de cartazes com frases de efeito: “dinheiro tem, só falta gestão; cadê o choque de segurança?; convocação já!; 500 famílias aguardando”.

O grupo já realizou um protesto pacifico em frente à Praça da Revolução e também na Aleac pedindo ao governador Gladson Cameli urgência na convocação dos aprovados ainda para este ano, porém não surtiu efeito até o momento.

Veja o vídeo: