Quase 70 mil eleitores deixam de votar e Rio Branco sobe mais de 70% nível de abstenção

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O professor Minoru Kinpara, candidato do PSDB que ficou em terceiro lugar na disputa pela prefeitura do Rio Branco, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 16, para agradecer aos eleitores pelos votos e, sem declarar apoio, desejou sabedoria aos candidatos que disputarão o segundo turno, Tião Bocalom e Socorro Neri (PSB). Minoru Kinpara tirou 25.939 votos, contra 40.250 votos de Socorro Neri e 87.978 de Tião Bocalom (Progressistas).

Nas redes sociais, Minoru fez um longo desabafo e lamentou o resultado não só por ele, mas por todos aqueles que vestiram a camisa.

“Não posso afirmar que estou feliz com o resultado porque estaria mentindo. Não estou triste apenas por mim, mas ninguém caminha sozinho e muitas pessoas alimentaram um sonho junto comigo. Pessoas que desejaram uma cidade melhor, mais humana, mais presente. Compactuo com o sentimento de todas essas pessoas e reafirmo o meu compromisso com a população de Rio Branco”, afirmou.

Em outro trecho, Minoru salientou que no jogo político não há perdedores, nem vencedores, mas pontuou que quem pensa assim não entende que política se faz para os diferentes, para os desiguais e também para os semelhantes.

“Acima das siglas partidárias há a população, há a necessidade de gerar novos empregos, há os problemas de infraestrutura e há o desejo por melhores condições de vida. Reafirmo que a luta de todo candidato não deve ser contra o seu possível adversário político, mas contra os problemas que afligem a cidade de Rio Branco”, destacou.

Por fim, Minoru desejou a Socorro Neri e a Tião Bocalom sabedoria e boas propostas para melhorar a vida da população de Rio Branco.

“A população é soberana nas suas escolhas. A população de Rio Branco fez a sua. Enquanto político e pessoa pública só posso desejar a Socorro Neri e a Tião Bocalom que tenham sabedoria e propostas para melhorar a vida da população de Rio Branco. A todos que nos deram o seu voto de confiança, quero deixar um abraço amigo e dizer que fizemos uma campanha linda, com brilho no olhar e sem atacar A ou B. Fizemos política com propostas e projetos, olhando olho no olho e acreditando que era possível fazer mudança. Aos que sonharam conosco uma Rio Branco melhor, meu muito obrigado”, escreveu.