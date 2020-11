PT volta à prefeitura em Assis Brasil com vitória de Jerry Correia

O município da tríplice fronteira é um dos dois na regional do Alto Acre que terá um novo prefeito a partir de 1º de janeiro.

A exemplo de Epitaciolândia, a população de Assis Brasil rejeitou a proposta de reeleição do atual prefeito, Antônio Zum.

O eleito na pequena cidade acreana que faz fronteira com o Peru e a Bolívia é o professor Jerry Correia, que já foi vereador – 2012 a 2015 – e candidato a vice-prefeito na eleição anterior a esta, quando o PT fez aliança com o PCdoB, de Sebastian Pilique.

Nesta eleição, Correia obteve 1.583 votos (33,22%). Zé do Posto, do PSD, atual vice-prefeito, foi o segundo colocado com 1.082 votos (27,71%).

O atual prefeito, Antônio Zum, do PSDB, ficou em terceiro com 964 votos (20,23%). Pilique, do PCdoB, alcançou 749 (15,72%) e João Júnior 387 votos (8,12%).