PT mantém os três prefeitos que tinha no Acre e elege mais um

Mesmo com o atraso na apuração das eleições deste domingo, 15, o clima no diretório do PSDB é de velório em Rio Branco.

O sentimento é baseado na apuração paralela feita pelos partidos que vão somando os votos dos relatórios das urnas que chegam com os fiscais de cada agremiação partidária.

Pela soma, os apoiadores e principais apoiadores da campanha não acreditam que seja possível uma virada, já que na apuração paralela, Tião Bocalom lidera com grande folga, seguido de Socorro Neri.

O diretório que chegou a montar um telão para fazer festa durante a apuração conta no momento com poucos militantes e foi se esvaziando aos poucos a ponto da estrutura ser completamente desmontada. Minoru e as principais lideranças do PSDB não apareceram no local.