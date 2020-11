Primeiro turno no Acre foi considerado tranquilo e de poucas ocorrências pela Segurança

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) instalou um gabinete que monitorou as ocorrências relacionadas às Eleições Municipais 2020 em todo o território do Acre. Esta foi primeira vez que as forças estaduais e federais atuaram de forma integrada, no apoio às atividades operacionais durante o pleito.

No total, 125 ocorrências foram geradas pelas forças de segurança estaduais e federais. Os crimes mais recorrentes foram o de compra de votos, com 30 ocorrências e o de boca de urna, com 37 ocorrências. 35 pessoas foram conduzidas para averiguação e abertura de inquérito, quando necessário, ou assinatura de termo circunstanciado.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, explicou que as expectativas eram críticas diante do momento em que as eleições foram realizadas, tendo em vista a pandemia e o período com questões climáticas que prejudicam o deslocamento de efetivo. No entanto, demonstrou-se satisfeito com o resultado do trabalho, diante do baixo número de ocorrências registradas.

“A incidência de ações criminosas vinculadas às eleições, como outras também cotidianas, foi muito baixa e, consequentemente, acreditamos que a estratégia adotada com a destinação de um espaço para a produção de informação e tomada de decisão foi fundamental nesse processo de integração das forças”, afirmou o secretário.

O gabinete de monitoramento foi montado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e contou com a atuação de representantes das Polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Departamento de Trânsito (Detran), Superintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans), Corpo de Bombeiros Militares, e Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Fonte: Agência de Notícias do Acre