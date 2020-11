PF prendeu 42 pessoas por crimes eleitorais desde de boca de urna a transporte irregular

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), recebeu o aval da população do município da fronteira para dar prosseguimento ao trabalho que fez dela a gestora municipal mais bem avaliada do Acre nos últimos quatro anos.

Hassem obteve 7.651 votos, o que corresponde a 59,46% dos votos válidos. A ex-prefeita e ex-deputada estadual Leila Galvão (MDB), alcançou 4.590 votos, 35,67% do total válido, ficando em segundo lugar. O empresário Manoel Prete obteve 626 votos (4,87%).

As militância do PT e do PSB, partido do vice-prefeito reeleito, Carlinhos do Pelado, entrou pela madrugada com uma grande festa de comemoração na praça Hugo Poli após a carreata da vitória percorrer as ruas da área central da cidade.

Na manhã desta segunda-feira, 16, Fernanda Hassem postou mensagem na sua página pessoal do Facebook, agradecendo a Deus e dedicando a vitória na eleição ao povo de Brasiléia. A prefeita disse que o município vive um novo tempo e prometeu mais trabalho e compromisso no segundo mandato.

“Obrigada, meu Deus, por ser o meu escudo e fortaleza. A ti eu entrego a minha vida e a condução do nosso trabalho. Essa vitória não é minha, a vitória é do nosso povo. Brasiléia vive um novo momento. Podem esperar muito mais trabalho e compromisso. Gratidão me define neste dia”.