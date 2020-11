No Acre, MDB é o partido que mais elegeu prefeitos nas eleições

O MDB é por enquanto o maior vencedor em número de prefeituras conquistadas nas eleições deste domingo, 15. O “glorioso” como é chamado pela sua militância conseguiu reeleger Mazinho Serafim, em Sena Madureira e Tanízio de Sá, em Manoel Urbano. O partido chegou a vitória também em Acrelândia, com Olavinho, César Andrade, em Porto Walter e Tamir de Sá, em Santa Rosa do Purus.

O MDB só pode ser alcançado pelo Progressistas, que conquistou quatro prefeituras, mas vai disputar com Tião Bocalom o segundo turno em Rio Branco. O PP reelegeu Kiefer, em Feijó, Bené Damasceno, em Porto Acre e ganhou com Zequinha Lima, em Cruzeiro do Sul e também em Senador Guiomard com Rosana Gomes. Se vencer na capital acreana, o Progressistas vai comandar os dois maiores colégios eleitorais do Acre.

Se em Rio Branco, o eleitor deu demonstração de que continua rejeitando o PT, que além de uma votação bem abaixo da esperada no candidato Daniel Zen, não fez nenhum vereador, no interior, o partido mostrou força e domina quase todo o Alto Acre. Reelegeu Fernanda Hassem em Brasileia, Bira Vasconcelos em Xapuri e venceu em Assis Brasil com o Professor Jerry. A outra prefeitura petista foi a reeleição de Isaac Lima, em Mâncio Lima.

Já o PDT fez três prefeituras. Padeiro volta a ser prefeito de Bujari, Naudo Ribeiro deve ser confirmado prefeito de Jordão, apesar que no município a apuração ainda não terminou, estando com 94,44% das urnas apuradas. A outra prefeitura pedetista é em Tarauacá com a vitória de Maria Lucineia.

O PSC fez duas prefeituras no estado. Isaac Piyãko foi reeleito em Marechal Thaumaturgo e Camilo Silva é o novo prefeito de Plácido de Castro.

DEM, com Manoel Maia em Capixaba, o PSDB, com o delegado Sérgio Lopes em Epitaciolândia e o PROS, em Rodrigues Alves, com Jailson Amorim, fizeram uma prefeitura cada um.