Neném Almeida se diz prestigiado na eleição ao emplacar vereadores

O deputado estadual pela Assembleia Legislativa do Acre, Neném Almeida, comemorou nesta segunda-feira, 16, o fato de ter ajudado na eleição de ao menos três vereadores em importantes colégios eleitorais do estado. Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá foram as cidades em que o parlamentar conseguiu emplacar seus candidatos após campanha eleitoral.

O primeiro foi na capital acreana, o geógrafo Ismael Machado, eleito vereador mais votado de seu partido com 1.928 votos. No início de 2019, Ismael Machado foi indicado pelo deputado Neném para o cargo de presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre). “Obteve conhecido êxito na gestão do instituto”, afirma Neném.

O segundo foi Elter Nobrega, no segundo maior colégio eleitoral do estado, em Cruzeiro do Sul. “Nessa campanha, conhecido como Elter do BB, pois assim como eu, é bancário do Banco do Brasil”, explica do deputado. Elter foi eleito com 833 votos, o sétimo mais votado no município.

Por fim, Árife Rego Eleamen, que foi eleito no município de Tarauacá com 810 votos. “Árife tem grande experiência no setor público, já foi secretário de finanças respondendo por quase 10 anos como diretor do Departamento Estadual de Água e Saneamento – Deas”, salienta Almeida. Árife foi o terceiro mais votado no município de Tarauacá.

O deputado destaca que sua atuação não condiz com a de um parlamentar de apenas um mandato. “Fica claro que a atuação na Assembleia Legislativa comprovada em números de indicações e projetos de leis me destacam como um dos deputados mais atuantes, refletindo em meu time político que sai prestigiado desse processo eleitoral e certamente virão mais engrandecidos para as eleições de 2022”, comemora.