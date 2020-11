Entenda o que leva a disputa eleitoral para prefeito ao 2º turno

Rosana Gomes (Progressista-AC) foi eleita prefeita de Senador Guiomard nas eleições 2020, neste domingo (15). Com ela, o vice-prefeito eleito foi Ney do Miltão (PSD) para o mandato de 2021 a 2024. Ambos formaram a coligação “Juntos Para Reconstruir e Avançar”, que também teve o PSD na chapa. Rosana recebeu 4.428 votos, equivalente a 32,52% do total. Este será o primeiro mandato da Progressista na prefeitura do Quinari.

“Quero muito de agradecer a população, que nos recebeu com muito carinho e teve confiança no nosso projeto. Deus confirmou a nossa vitória. Foi com muita luta, muita garra e determinação e eu e Ney não vamos decepcionar o povo do Quinari. Temos muita coisa a fazer, olhando para nossa saúde, educação, segurança e para a manutenção dos bairros”, disse emocionada.

Principal apoiadora de Rosana, a senadora Mailza Gomes também do PP comemorou a vitória. “Eles podem contar com meu apoio no envio de recursos para nossa cidade. Já enviei mais de R$ 20 milhões e agora com a Rosana e o Ney na prefeitura, esses recursos serão bem administrados. Um novo tempo de esperança e renovação surge para nosso povo e Senador Guiomard será reconstruída”, afirmou a parlamentar .

Quem é Rosana Gomes

Quinariense, filha do ex-prefeito Manoel Gomes, Rosana tem 41 anos, casada, mãe de quatro filhos e atualmente cursa Administração de Empresas. Funcionária pública do município, trabalhou na Secretaria de Ação Social de 1997 a 2000. Em seguida, passou a ser gerente administrativa da Secretaria Municipal de Saúde da cidade. De 2009 a 2016 foi secretária Municipal de Saúde. É irmã de James Gomes, que também foi prefeito por dois mandatos e cunhada da senadora Mailza Gomes.

No início de 2020, recebeu o convite do Partido Progressistas para concorrer à prefeitura.