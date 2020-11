Eleitores de Santa Rosa do Purus elegem Tamir de Sá, do MDB, como prefeito

Seguindo seu cronograma de novembro, a Caixa inicia hoje (16) as vendas paralelas para a Mega da Virada 2020, concurso de número 2330, que vai acontecer no último dia do ano. O prêmio está estimado em R$ 300 milhões, mas vale lembrar que nos últimos anos o valor exato ultrapassou estas cifras.

Com as vendas paralelas da Mega da Virada, você pode começar a fazer sua ‘fezinha’ desde já para a edição especial. Segundo a Caixa, somente no dia 21 de dezembro é que as vendas passarão a ser exclusivas e não haverá mais concursos até 31 de dezembro. Até lá, os apostadores podem continuar jogando nos demais sorteios da Mega-Sena — na quarta-feira (18), o concurso 2319 tem prêmio estimado em R$ 50 milhões.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou na página de loterias da Caixa da internet (saiba mais detalhes abaixo). O banco ressalta “que os volantes da Mega da Virada atualmente em circulação, são válidos até o fim do estoque para utilização exclusiva no concurso especial, conforme consta no verso do volante em “Observação Importante”.

A Mega da Virada, cabe destacar, dá oportunidade mínima para o prêmio acumular. Ou seja, se não houver vencedores na sena, ganha quem fizer a quina. Caso não haja felizardos também nos cinco números, a premiação vai para quem cravou a quadra no bilhete. O valor só vai acumular de fato para o concurso seguinte da Mega-Sena se não houver sortudos nas faixas anteriormente citadas.

Em 2019, o prêmio divulgado pela Caixa foi de R$ 304.213.838,63. Quatro apostas ganharam e cada uma recebeu R$ 76.053.459,66.

Como posso participar da Mega da Virada 2020?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. As apostas em lotéricas têm que ser feitas em volantes especiais produzidos exclusivamente para esta edição especial.

Quanto custa apostar na Mega da Virada 2020?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 4,50, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 22.522,50.

Quando as vendas da Mega-Sena passam a ser exclusivas da Mega da Virada 2020?

A partir do dia 21 de dezembro de 2020, a Caixa só vai aceitar na Mega-Sena apostas para o concurso especial.

Quando será realizado o sorteio da Mega da Virada 2020?

O sorteio da Mega da Virada está marcado para o dia 31 de dezembro de 2020.