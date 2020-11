Comércio espera bons resultados com a Black Friday 2020

A Black Friday, que será realizada no dia 27 de novembro, será ainda mais importante esse ano.

A chegada do mês de novembro parece trazer ares animadores tanto para os comerciantes, quanto para os consumidores. Isso porque está chegando uma das datas que promete aquecer as vendas no país, a Black Friday 2020. Com preços atraentes e condições especiais de pagamento, os brasileiros devem aproveitar para fazer as famosas compras de final de ano.

De acordo com a Fecomércio-SP, essa época, com as melhores Black Weeks de 2020, poderá resultar em um aumento de até 3% nas vendas do setor varejista do décimo primeiro mês do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Vale dizer que esse impacto deve ser sentido em diversos tipos de comércio, principalmente, em supermercados e em lojas de materiais de construção.

A Black Friday, que será realizada no dia 27 de novembro, será ainda mais importante esse ano. Afinal, trata-se de um período de comércio em meio a pandemia do coronavírus, que comprometeu a dinâmica de compra e vendas de toda a sociedade. Além disso, servirá como um termômetro para as compras de Natal, que, segundo a federação, também pode indicar um crescimento neste ano.

Do ponto de vista do consumidor, o ideal é aproveitar esse momento para adquirir as peças que já estavam sendo pesquisadas durante o ano, mas que agora ganham um novo preço, com descontos. Nesse contexto, vale a pena investir em pesquisas e cadastros em sites para receber informações sobre ofertas. A Drogaria São Paulo, por exemplo, fornece essa opção aos clientes, que passam a receber mensagens sobre promoções diretamente no celular ou caixa de e-mail.

Foto: Divulgação