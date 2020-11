Câmara de Xapuri foi renovada em dois terços e abriu espaço para mais dois partidos

A votação começou com diferentes níveis de movimentação de eleitores nas 47 seções em funcionamento na zona urbana de Xapuri. No total, são 50 urnas instaladas no município, com 7 na zona rural.

Em algumas delas, como na 10ª seção, localizada na escola Latife Zaine Kalume, não havia filas e que chegava já votava de imediato. Já na 6ª seção, instalada na escola Divina Providência já havia filas desde cedo.

A circulação de pessoas pelas ruas do centro da cidade, onde se concentra a maior parte das seções também vem sendo tranquila no primeiro período do dia, não havendo qualquer registro de anormalidade até o fechamento desta nota.

O Juizado da 2ª Eleitoral, que abrange Xapuri e Capixaba, está tendo o suporte de 7 agentes da Polícia Federal, entre eles um delegado, e de 27 policiais militares, dos quais 15 estão atuando na zona urbana e 12 na zona rural.

Estão na disputa pela prefeitura de Xapuri o atual prefeito, Bira Vasconcelos, do PT, o advogado Carlos Venícius, do MDB, a servidora do TJAC Carla Mendonça, do PP, e o vereador Gessi Capelão, do PSD.