Zequinha vence e Gladson dispara: “Cruzeiro do Sul não tem dono. Não é de uma família”

Eleito com 18.766 votos, Zequinha Lima participou de uma grande carreata e comemorou a vitória no lugar mais emblemático de Cruzeiro do Sul: a Catedral Nossa Senhora da Glória, no centro da cidade. Ao lado do governador Gladson Cameli, do vice Henrique Afonso e do deputado estadual Nicolau Júnior, ele agradeceu à população pela vitória e disse que vai cuidar do dinheiro público com ética e moralidade.

“De mim e do Henrique podem esperar muito trabalho e zelo com o que é público. Muita ética e moralidade com o dinheiro público”, afirmou.

Para o governador, a vitória de Zequinha Lima comprova que “Cruzeiro do Sul não tem dono! Não é de uma família, e sim das famílias cruzeirenses”. Ele reafirmou a parceria que manterá com a prefeitura de Cruzeiro do Sul para otimizar recursos e equipes. “Juntos, governo e prefeitura, faremos Cruzeiro se desenvolver muito mais”, destacou Cameli.

Para o deputado estadual Nicolau Junior, o povo cruzeirense mostrou nas urnas o caminho que quer para Cruzeiro do Sul, mudança e do crescimento. “Agora o povo terá prefeito e vice que não vão dividir e sim, somar para o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul”, concluiu.