Zen vota com lideranças do PT e diz estar confiante no resultado

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Daniel Zen, votou na manhã deste domingo, 15, na sede do Incra, situada no Aviário. Zen esteve acompanhado de lideranças do PT como: Jorge Viana, Marcus Alexandre, Leo de Brito, Sibá Machado, Rodrigo Forneck e Gabriel Forneck, e do seu vice, Cláudio Ezequiel (PSOL).

Entusiasmado, Zen afirmou que o resultado acerca das eleições é a melhor possível e ressaltou que foi um dos candidatos que fez a sua campanha em consonância com as leis eleitorais e as recomendações para evitar a propagação da Covid-19.

“A expectativa é a melhor possível. Fizemos uma campanha bacana, limpa, honesta e correta seguindo as leis eleitorais e as normas da pandemia. Agora é entregar para Deus, e que seja o que Deus quiser”, afirmou.

O ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) afirmou que agora o resultado depende da população e agradeceu a todos pelo carinho nessa campanha.

“A nossa parte foi feita com dignidade e agora é com o eleitor. O nosso candidato demonstrou muito preparo nos debates e nas propostas. Estamos confiantes que o Zen vai para o 2º turno”, destacou Marcus.