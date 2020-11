Votação do 1º turno das eleições municipais começa com idosos formando filas ao pleito

Com uma população estimada em 6.717 pessoas, conforme última avaliação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município Santa Rosa do Purus, localizado na Regional do Purus, interior do Acre, é a cidade que reúne o menor colégio eleitoral do estado nestas eleições municipais 2020.

A cidade possui 3.566 habitantes aptos a votar nestas eleições, o que a coloca como a menor em número de eleitorado. A maior do Acre nesse quesito é a capital, Rio Branco, contendo 256.673 eleitores aptos. No município, existem 5 candidatos a prefeito e 65 postulantes a uma das 9 vagas de vereador.

Outros 7 municípios possuem um colégio eleitoral abaixo de 10 mil eleitores. Em Bujari, são 9.613 eleitores, Acrelândia, são 9.169 eleitores, Capixaba, possui 7.540, Manoel Urbano tem 7.209, em Porto Walter são 6.570 eleitores, Assis Brasil tem 5.913 eleitores e Jordão, fecha a lista com 5.209 pessoas aptas a votar.

Uma intensa logística foi montada pelo Tribunal Regional Eleitoral no Acre (TRE-AC) para que o dia de votação pudesse ser possível em locais de difícil acesso do interior do estado. Neste pleito, os eleitores vão eleger novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.