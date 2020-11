Urna eletrônica teve de ser trocada no Acre por mau funcionamento, diz TSE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Acre diz que uma ´fila virtual´ está gerando transtornos no aplicativo e-Título, complicando especialmente as justificativas de votação no Estado.

“A parte desafiadora é a que precisamos da internet, devido à diferença de fuso horário entre o Acre e os grandes colégios eleitorais como Minas Gerais e São Paulo e muita está acessando o e-Título para tentar justificar mas é preciso lembrar que os eleitores tem o dia todo para justificar”, explicou ao ac24horas o diretor-geral do TRE acreano, Jhonatas Carvalho.

Há uma diferença de duas horas entre os fusos horários da região Sudeste, citada por Carvalho, e o Acre. A votação neste domingo, bem como a justificativa pode ser feita pelo app ao longo do dia, até às 17 horas.

O voto em trânsito costuma ser lembrado como opção por quem, por motivos diversos, sabe que não vai conseguir comparecer a sua zona eleitoral no dia da votação. Essa modalidade de voto, contudo, somente está disponível nas eleições gerais, para presidente e governador, por exemplo.

Por essa razão, todos que estiverem fora de seu domicílio no dia das eleições municipais deste ano, seja no primeiro turno (15 de novembro) ou no segundo (29 de novembro), têm como única opção justificar sua ausência no prazo de até 60 dias.

Mesmo o brasileiro residente no exterior que consegue se inscrever para votar para presidente, em alguma das sessões montadas a cada quatro anos fora do país, de nenhuma maneira consegue participar das eleições municipais, sendo dispensado inclusive de se justificar.

Se morar fora do país, o eleitor precisa justificar ausência na eleição municipal somente se ainda estiver inscrito para votar em alguma seção no Brasil. Isso ocorre, por exemplo, quando a pessoa esquece de transferir seu título para alguma zona eleitoral no exterior.

Em todo caso, a Justiça Eleitoral oferece diferentes caminhos para que o eleitor que não comparece a sua seção de votação justifique sua ausência. Vale lembrar que o procedimento deve ser realizado separadamente para cada turno da eleição.

Hoje realmente é possível justificar a ausência por meio de-Título. A funcionalidade estará disponível somente dentro do horário de votação, entre as 7h e as 17h, respeitado sempre o fuso horário de cada localidade onde ocorre a eleição.

Caso não consiga usar a ferramenta, o eleitor pode comparecer a uma mesa receptora de justificativa, se houver, ou a ir a qualquer seção eleitoral munido de um documento oficial com foto, do número do título de eleitor e de um formulário específico preenchido, o qual pode ser encontrado no portal do TSE.

O eleitor que deixar para justificar sua ausência somente após a votação vai precisar fazer um Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) dentro dos 60 dias previstos. O procedimento pode ser feito também no aplicativo e-Título ou pela internet, no sistema Justiça. Ambas as ferramentas permitem anexar documentos que comprovem a justificativa, como atestado médico ou comprovante de viagem.

Com EBC