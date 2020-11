Termina o primeiro turno das eleições municipais de 2020 nas 22 cidades do Acre

Foto: Divulgação

O mês de outubro registrou saldo positivo de 1.667 novos negócios abertos em todo o Estado do Acre, segundo dados do Mapa de Empresas, ferramenta digital criada pelo Ministério da Economia para acompanhamento de dados sobre registro empresarial no Brasil.

De 2.214 empresas abertas no 2o quadrimestre de 2020 somente 547 fecharam. Em um ano, o Acre soma 4.139 novos empreendimentos.

Foram 231.253 novas empresas no país. No período, foram abertas 320.559 enquanto 89.306 foram fechadas.

Entre as unidades da Federação com maior aumento percentual em relação ao registro de novas empresas, o Amapá foi o que mais cresceu. Em outubro, foram abertos 755 novos empreendimentos no estado, 15,62% a mais que setembro.

Destacam-se, também, Mato Grosso (5,13% acima de setembro) e Rondônia (3,71% a mais). Por outro lado, Tocantins registrou a maior variação em relação ao número de empresas fechadas. Em outubro, 601 negócios foram finalizados no estado, o que representa um aumento de 19,48% em relação ao mês anterior.

A atividade econômica com maior crescimento em outubro, segundo o Mapa de Empresas, foi comércio varejista de bebidas, que registrou aumento de 4,81% no registro de novos negócios abertos, na comparação com o mês anterior. Transporte rodoviários de cargas (4,77%) e promoção de vendas (3,26%) também apontaram variações positivas.