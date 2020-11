Sibá diz que meta de Zen e do PT é ter 18% dos votos em Rio Branco

A Polícia Federal, em atividade preventiva e repressiva no Vale do Juruá, prendeu neste sábado (14), em flagrante delito, o candidato a prefeito do município de Marechal Thaumaturgo, Silvano Queiroz da Silva e o membro do diretório municipal do PROS, Antônio Rodrigues de Souza, mais conhecido por “Tatu”. Eles supostamente teriam dado combustível e dinheiro a eleitores com o intuito de obter votos.

O auto de prisão flagrante foi lavrado pela Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul/AC, com o apoio logístico da Polícia Civil do Estado do Acre. A fiança arbitrada só foi paga por um dos indiciados até o momento e o mesmo responderá em liberdade.

A Polícia Federal, em atenção a suas atribuições constitucionais e legais, tem adotado protocolo de atuação para garantir a lisura e legitimidade das eleições, estando presente em todos os municípios da região do Vale do Juruá.