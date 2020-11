Presidente interino do Peru renuncia após ficar menos de uma semana no cargo

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp) divulgou o primeiro balanço das eleições neste domingo, 15, em todo o Acre. Houve até o momento 12 ocorrências registradas, sendo 10 em Rio Branco e duas em Sena Madureira.

Ao ac24horas, a Sejusp explicou que apesar das 12 ocorrências registradas ainda não é possível constatar quantas resultaram em prisões efetivas, já que esses tipos de denúncias são feitas por meio de canais de comunicação.

Em Rio Branco, das dez ocorrências, quatro foram em decorrência de boca de urna, duas por tumulto no local de votação, uma por conta do consumo de bebida alcoólica e outra por condução do Ministério Público Federal e duas pessoas por crime de votos.

Já em Sena Madureira, houve prisão em decorrência de compra de votos e outra por conta de boca de urna.

Na sede do comitê de operações com representantes das forças policiais para o acompanhamento e tomada de decisões durante as eleições, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar, destacou que aparentemente em relação aos históricos de eleições passadas, esta eleição vem transcorrendo de forma tranquila.

“Aparentemente, muito tranquila em relação aos históricos que temos das eleições passadas. Até agora, foram apenas esses episódios que resultaram em intervenção da polícia judiciária. Nós analisamos que as eleições vêm transcorrendo de forma muito tranquila, bem abaixo da expectativa que foi criada em relação à intervenção do sistema de segurança do Estado e da União”, afirmou ao ac24horas.