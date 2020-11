No Acre, eleitores mantêm a ‘festa da democracia’ durante eleição com medidas sanitárias frente à pandemia

Mesmo num momento atípico desencadeado pela pandemia do novo coronavírus, boa parte dos eleitores de Rio Branco faz questão de manifestar o voto na eleição municipal deste domingo (15). Os moradores dão seguimento à “festa da democracia”, mesmo que de um jeito mais intimista e contido. É o caso de alguns eleitores flagrados pelas lentes do fotojornalista Sérgio Vale, do ac24horas, em diversos pontos da capital acreana.

Os mais idosos chegaram cedo aos locais de votação. Medida imposta pela Justiça Eleitoral para evitar a aglomeração de pessoas do grupo de risco com outras mais jovens e propensas a proliferar o coronavírus. Apesar de não poder haver aglomeração entre os eleitores, muitos decidiram manifestar de maneira solitária a realização por fazer parte do mais alto exercício da democracia.

Rumo às suas respectivas seções de voto, teve eleitor caracterizado de candidato, outros que caracterizaram seus veículos. Mas sempre uma unanimidade: uso de máscara e tantos outros acessórios que visam minimizar o impacto da pandemia, como óculos, luvas e álcool em gel.

Há ainda aqueles que apresentam seu documento de título de eleitor com um sorriso largo e contente por fazerem parte de um momento importante e decisivo à sociedade. Exemplo disso é o senhor, Paulo Alves, de 68 anos. Ele foi um dos primeiros a chegar ao Colégio Barão do Rio Branco, no centro da cidade, por volta das 6 da manhã.

Mesmo temendo a pandemia de Covid-19, não pensou em deixar de votar. “Nunca deixei de votar, desde que fiz 18 anos e não vai ser dessa vez”, afirmou ao ac24horas. Com seus candidatos escolhidos, disse o que pensa sobre as eleições. “Acho a eleição a coisa mais bonita do mundo”, destaca, lamentando o fim dos comícios, um dos eventos políticos que Paulo mais admirava.

As eleições municipais 2020 podem contar com 561.261 eleitores acreanos. O contingente elegerá novos prefeitos e vereadores dos 22 municípios. A capital acreana continua como o maior colégio eleitoral do estado, sendo a única que ultrapassa os 200 mil eleitores, o que a credencia ter segundo turno, caso nenhum dos candidatos alcance a maioria absoluta dos votos válidos. Com 256.673 eleitores, Rio Branco concentra 45,73% dos eleitores de todo o estado.

