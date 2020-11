Municípios do Acre reúnem quase 3 mil candidaturas a prefeito, vice e vereador

Em todos os 22 municípios acreanos, há um total de 2.861 candidaturas que dão a oportunidade aos eleitores aptos a escolha para prefeito, vice-prefeito e vereador em cada cidade. Essas quase 3 mil candidaturas disputam a opção de 561.261 eleitores espalhados pelo estado. Em caso de segundo turno, os mesmo eleitores retornam às unas no próximo dia 29 de novembro.

Este ano, das 173 candidaturas avaliadas como irregulares no Acre, apenas 13 se deram por causa da Lei da Ficha Limpa. As demais, em geral, não foram aprovadas por questões burocráticas e administrativas.

Para movimentar a máquina, 9.044 mesários se voluntariaram para atender os eleitores nos 22 municípios, segundo dados obtidos com exclusividade pelo ac24horas. Os mesários estarão em 2.261 seções eleitorais e 737 locais de votação espalhados pelo Estado.

Se o eleitor estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia do pleito, deverá justificar sua ausência. Para isso, basta comparecer a uma seção eleitoral portando um documento oficial com foto, preencher o formulário de justificativa com os dados pessoais solicitados, o número do título eleitoral e entregá-lo ao mesário que, após realizar o procedimento, entregará o comprovante ao eleitor. O formulário poderá ser obtido no próprio local para preenchimento.