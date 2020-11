Mazinho é reeleito prefeito de Sena Madureira com 56,63% dos votos; Gerlen fica com 43,37%

Com 99,87% das urnas apuradas em Rio Branco, o candidato à prefeitura de Rio Branco Tião Bocalom (PP) lidera o ranking de candidatos com 49% dos votos válidos entre os eleitores da capital acreana. O percentual significa um quantitativo de aproximadamente 87 mil votos.

A atual prefeita e candidata à reeleição Socorro Neri aparece em segunda colocação, com 22% dos votos até o momento, resultando num total de 39 mil votos.

O tucano Minoru Kinpara surge em terceiro, com 14% dos votos já apurados e um total de 25 mil votos. O emedebista Roberto Duarte está, até o momento, com 6,97% dos votos registrados, o que soma um total de 12.224 votos.

O petista Daniel Zen aparece com 4% dos votos computados, 7.018 votos. Em seguida está o representante do Avante, Jarbas Soster, com 1,29% e 2.269 votos. Por último vem Jamyl Asfury (PSC), com 0,85% e 1.491 votos válidos.