Local de votação de Jarbas Soster muda e candidato atrasa horário de chegada à seção

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realiza das 7 às 17 horas deste domingo, dia 15, os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação, cujo objetivo é ratificar a confiabilidade, segurança e transparência do processo eleitoral.

A auditoria é regulamentada pela Resolução TSE n. 23.603/2019, alterada pela Resolução TSE n. 23.624/2020.

De acordo com o resultado do sorteio, que foi presidido pelo Juiz de Direito Fernando Nóbrega, serão submetidas à auditoria as urnas eletrônicas das seguintes seções eleitorais: 0751 (1ª ZE – Rio Branco); 0006 (2ªZE – Xapuri); 0063 (3ª ZE – Sena Madureira); 0287 (9ª ZE – Rio Branco); 0034 (7ªZE – Feijó) e 0310 (4ª ZE – Mâncio Lima).

As três primeiras urnas serão auditadas em ambiente controlado por câmeras e auditores, no Auditório do Ministério Público Estadual, localizado na Rua Quintino Bocaiuva, n. 385, Centro (Altos da Galeria Cunha). As outras três serão auditadas pelos juízes eleitorais, nas próprias seções sorteadas, para a verificação da autenticidade e integridade dos sistemas.

Todos os atos da auditoria serão transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube TRE-AC Notícias, no seguinte endereço: