Isaac Lima é reeleito em Mâncio Lima com 54,28% dos votos

O prefeito Isaac Lima (PT) foi reeleito em Mâncio Lima com 3. 960 votos, 54,28 % da totalidade, e o concorrente Chicão, do MDB, obteve 3.335 votos. O nome de Wilsilene Siqueira (PP), apareceu na urna, mas não consta no site de apuração do Tribunal Superior Eleitoral.

Isaac e a vice Ângela Valente, agradeceram pelo reconhecimento ao trabalho feito por eles em 4 anos. O prefeito afirma que vai avançar no incentivo à produção rural e acertar onde errou.

“Temos que ampliar e diversificar nossa agricultura e acertar onde erramos na gestão”, cita.

Isaac contou com apoio do governador Gladson Cameli e senador Sérgio Petecão. O ex-senador petista Jorge Viana, só esteve no município na convenção que confirmou os nomes de Isaac e Ângela para a eleição deste domingo.

Isaac de Souza Lima, 56 anos, nasceu na então Vila Japiim, na Comunidade São Domingos. Ele é casado com Rocilda Mendonça e tem 7 filhos.

Foi eleito vereador em 1992 pelo PDS. Tentou reeleição em 1996, mas não foi reeleito. Em 2000 concorreu a uma vaga para a Câmara de vereadores pelo PP sendo eleito o vereador mais votado naquele ano. ​Foi vice-prefeito de Luiz Helosman. Em 2012, não se elegeu como prefeito mas em 2016, junto com a Ângela Valente venceu as eleições com 56,35 % dos votos validos e agora foi reeleito.

“Como prefeito imprimi uma marca de trabalho, atenção e cuidado com a população. Elevei os índices da Educação Básica do município, construí mais de 100 metros de pontes, garanti trafegabilidade de inverno a verão nos ramais para o produtor rural, construí escolas e reformei outras tantas”, destaca Isaac.

Ângela Valente é ex-primeira-dama e ex-secretária de Ação Social e Educação.