Em Cruzeiro do Sul, Gladson vota e diz que espera que todos desçam do palanque após eleição

O candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul pelo MDB, Fagner Sales, votou às 9 horas da manhã deste domingo, 15, no Ceflora. Acompanhado da família, e do vice, Luís Cunha, do PSDB, ele disse estar confiante na vitória.

“Sabemos o trabalho e a campanha que fizemos e estamos confiantes na vitória nas urnas. Apresentamos as melhores propostas e confiamos em Deus e no povo de Cruzeiro do Sul”, disse Fagner logo depois de votar.

Ele conta que vai passar o resto do dia percorrendo as seções eleitorais na cidade e nas vilas. A noite acompanhará a apuração da residência dele e em seguida irá para o Diretório do MDB, na Avenida Mâncio Lima, onde espera festejar a vitória com os correligionários.

Fagner está com os pais, o ex-prefeito Vagner Sales, a mãe, deputada estadual Antônia Sales e pela irmã, deputada federal Jéssica Sales.