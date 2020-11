Eleição começa tranquila em Cruzeiro do Sul com população respeitando regras sanitárias

Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que dos mais de 561 mil eleitores acreanos aptos a votar nestas eleições municipais, cerca de 1.212 podem votar pela primeira vez neste ano de 2020 como eleitores. Estes são jovens de 16 anos de idade que optaram por exercer o direito ao voto antes da maioridade.

Do total de eleitores cadastrados para votar este ano, ao menos 2,62% ainda não possui o registro biométrico – no entanto, por conta da pandemia de Covid-19, não haverá identificação biométrica do eleitor nas Eleições 2020.

Em todo o estado, há um quantitativo de 2.578 eleitores portadores de deficiência, sendo que 571 com deficiência visual e 345, auditiva. Este ano, 28 acreanos vão votar com nome social, algo considerado um avanço por ativistas LGBTQ+.

Rio Branco é a cidade com a maior praça eleitoral, com 256.673 eleitores aptos e Santa Rosa do Purus, a menor: 3.566 estão em condições de votar.