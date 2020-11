É falso que eleitor que não levar caneta será proibido de votar nas eleições deste domingo

Um acidente envolvendo uma caminhonete da Secretaria de Estado e Infraestrutura (Seinfra) e um veículo Fiat Palio, deixou o senhor Jordelino Pereira Lima, de 64 anos, gravemente ferido na tarde deste sábado, 14, na Via Verde, BR-364, em frente ao restaurante Mata Nativa, região do Amapá, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da caminhonete Ford Ranger, de cor branca, placa HOE-5644, trafegava no sentido Corrente/3º Ponte, quando o condutor do veículo Fiat Palio, de cor cinza, Placa MZZ-8760 que trafegava no sentido contrario, invadiu a pista na contramão ao desviar um carro que fez uma conversão a esquerda proibida e colidiu com a caminhonete. Com o impacto, o veículo saiu para fora da pista e foi parar às margens da BR-364 em uma área de mata. Jordelino bateu a cabeça e desmaiou.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e conduziu Jordelino ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Rodoviária Federal isolou a área para os trabalhos de perícia. Os veículos foram removidos e a pista foi liberada.