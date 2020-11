Dia da eleição na capital começa com ‘santinhos’ jogados nas ruas

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O GOVERNADOR Gladson Cameli (PP), foto, disse ontem ao BLOG DO CRICA que, esperava um resultado melhor para a sua candidata a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), neste primeiro turno. “Confesso que nos meus planos estavam ela ganhando a disputa no primeiro turno, pelo fato de estar apoiada pelas máquinas da prefeitura e do governo, e pelo meu empenho pessoal, mas não deu certo”, destacou um conformado Gladson. Ele espera ainda que, a Socorro chegue ao segundo turno. “Fiz de tudo para fechar a eleição agora, pedi voto, me empenhei, mas não posso obrigar ninguém a votar na minha candidata”, acrescentou. E finalizou dizendo que, na democracia tem de se respeitar o povo.

ATÉ O ÚLTIMO MOMENTO

NA CONVERSA que teve ontem com o BLOG DO CRICA, Glason ressaltou que vai acompanhar hoje a prefeita Socorro Neri (PSB) nas visitas ás seções eleitorais, e só depois embarcará para votar em Cruzeiro do Sul. Votará no professor Zequinha (PP) a prefeito.

NÃO SE SENTE TRAIDOR

GLADSON CAMELI diz não ter o sentimento de ter traído nenhum aliado. “Cada um teve o seu candidato, respeitei. Mas tenho o direito de ter apoiado a Socorro, com quem me identifico”, disse.

GOVERNO SERÁ REPACTUADO

SOBRE qual será o seu caminho depois da eleição, Gladson ressaltou que vai começar tudo do zero, passando uma borracha em tudo que aconteceu. Promete chamar todos os dirigentes dos partidos que estavam na coligação da sua eleição, para uma repactuação de espaços dentro do governo. “Vou mudar até a logomarca do governo”, prometeu ao BLOG.

FORA DE COGITAÇÃO

NESTA repactuação, diz não haver lugar para o vice Major Rocha.

NADA CONTRA O BOCALOM

SOBRE Tião Bocalom (PP), líder disparado nas pesquisas para a prefeitura da capital, Gladson destacou não ter nenhuma diferença política com ele, e que se for o prefeito não terá problema algum em conversar sobre uma parceria para a capital.

CARREATA QUE MARCOU

O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD) e a candidata a vice- prefeita, Marfisa Galvão (PSD), comandaram ontem a maior carreata da campanha, sacudindo os bairros da periferia com muita alegria. O candidato a prefeito Tião Bocalom (PP), com a Covid-19, ficou em casa em tratamento. Não vai votar hoje.

EXPECTATIVA DE PRIMEIRO TURNO

HÁ GRANDE EXEPCTATIVA dentro do comando da campanha de Tião Bocalon (PP) de vencer a eleição já no primeiro turno. Estão baseados em pesquisas de fluxo internas e na voz das ruas.

DISPARADA, A MELHOR CAMPANHA

O QUE PESOU A FAVOR do Tião Bocalon (PP) chegar ao segundo turno deixando os adversários bem atrás nas pesquisas, foi o fato de ter feito a melhor campanha, alegre, com jingles comunicativos, o melhor programa eleitoral, o que somados à sua memória eleitoral o levou a cair na graça do eleitor dos grotões. Foi uma campanha em que tudo deu certo.

MARFISA GALVÃO

NÃO PODE SER ESQUECIDA a participação da vice Marfisa Galvão (PSD), uma guerreira, que saia com sua equipe ao alvorecer e só retornava para casa à noite, após sucessivas reuniões nos bairros. Não foi uma vice que ficou no papel, entrou na guerra.

100% POPULAR

O GRANDE COMANDANTE da campanha foi o senador Sérgio Petecão (PSD), que de megafone em punho, entrava nos bairros pedindo votos, onde amanhecia tomando café da manhã com os militantes. Destaque-se, também: Não fossem a senadora Mailza Gomes (PP) e o deputado José Bestene (PP), a candidatura do Tião Bocalon (PP) nem existiria. Resistiram a todas as pressões para que fosse detonada no nascedouro.

UMA CAMPANHA MAL PLANEJADA

PARA COMEÇO de conversa temos que dizer que a campanha da prefeita Socorro Neri (PP), foi mal conduzida pelo seu comitê de eleitoral. Olhando-se os nomes de ponta, todos meros burocratas. Os mais políticos, eram a cara do velho PT, da FPA.

NÃO CONSEGUIRAM EMPATIA

MESMO SENDO uma prefeita honesta, sem mácula política, com uma gestão enxuta, não conseguiram fazer chegar ao eleitor o seu perfil positivo, porque seu programa de TV foi ruim.

PARTIR DO ZERO

CASO as urnas a conduzam hoje para o segundo turno, a prefeita Socorro Neri (PSB) terá que mandar às favas o seu comitê de campanha, e começar tudo do zero. Houve muito amadorismo.

O MAL DO TETO

JÁ A CANDIDATURA do Minoru Kinpara (PSDB) bateu no seu teto antes do tempo, é só fazer um comparativo dos seus índices do início da campanha para os atuais. Quem o assistia no horário eleitoral via uma figura plastificada com uma linguagem de conferencista. Era um tom monocórdio do começo ao fim.

NÃO PASSA SIMPATIA

OUTRO PONTO negativo na campanha do Minoru Kinpara (PSDB), é que a sua figura não passa simpatia ao eleitorado. E essa foi uma crítica que ouvi muito ao longo da campanha.

O DESASTRE INFLUENCIOU

O DEPUTADO DANIEL ZEN (PT) fez uma campanha livre, leve e solta, mas o fardo do desgaste do PT, com o último desastre eleitoral que o tirou do poder foi pesado demais para carregar.

MOMENTO ERRADO

O deputado Daniel Zen (PT) foi um bom candidato no pior momento do seu partido. Não deu liga para a campanha decolar

PROMESSA A SÃO EXPEDITO

PARA SE TER a noção da situação política do PT, o presidente Cesário Braga, fez promessa a São Expedito, o santo das causas impossíveis, para ver se consegue eleger um vereador na capital.

NOMES DE PONTA

N.Lima, Evandro Cordeiro, Samir Bestene e Rutênio, e Aluízio Veras, são os quatro nomes de ponta do PP cotados para ficar com uma ou duas vagas a serem conquistadas pela sigla, para a Câmara Municipal de Rio Branco.

NINGUÉM DUVIDE

O AVANTE faz um vereador certo, mas ninguém se admire se emplacar dois. Os nomes mais fortes são Janes Peteca, Henry Nogueira, Jimy Juruna, Ismael do Barro Vermelho, e Thomazini, na briga por vaga na Câmara Municipal de Rio Branco. Foi uma campanha bem conduzida pelo presidente Manoel Roque.

QUE VENÇA O MELHOR

NÃO venda o seu voto, que vença a democracia. Vamos às urnas.