Comitê do candidato Romualdo, no Bujari, é fechado com dinheiro e material de campanha

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

A atual prefeita de Rio Branco e candidata à reeleição pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), Socorro Neri, votou na manhã deste domingo, 15, na sede da Delegacia do Trabalho, Região Central.

Neri esteve acompanhado pelo seu marido Quinca Medeiros, o governador Gladson Cameli (Progressistas) e do Secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene.

“A grande estratégia para o 2º turno é a de me aproximar ainda mais da população mostrando o que fizemos nesses dois anos, e da forma correta que fizemos, e mostrando que juntos iremos fazer muito mais por Rio Branco, nos próximos quatro anos”, afirmou Socorro.

Entusiasmado, Gladson afirmou que a expectativa é a melhor possível e destacou que Neri tem todas as chances de ganhar no 1º turno.

“A expectativa é a melhor possível. Quero dizer que foi uma aula de elegância, democracia, respeito e de pé no chão. A mulher que subestimaram tanto tá no 2º turno, ou melhor, tem todas as possibilidades de ganhar no 1º, e se não ganhar no primeiro, junto com Deus e com a população pé no chão, nós vamos vencer no 2º turno. Na Socorro Neri, eu confio e acredito”, afirmou Cameli.