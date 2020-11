Com Covid-19, Bocalom faz café em casa e diz: “malandro não vai ficar do nosso lado”

O candidato a prefeitura de Rio Branco pelo PP, Tião Bocalom, demonstra ansiedade na manhã deste domingo 15, ao aguardar em sua casa, no residencial Bouganville, o resultado das eleições 2020. Impedido de votar devido ter sido diagnosticado com covid-19 no início desta semana, o Progressistas continua aparentar está bem e afirma não sentir nenhum sintoma típico da doença.

“Estou 10, eu estou mais que isso, estou 11, a saúde. Recebi o resultado dos exames de sangue e estão ótimos e a tomografia que fiz também tava zerado sem nenhuma mancha no pulmão. Estou ótimo”, disse.

Bocalom afirma que esta já é sua 6ª eleição majoritária e que está aguardando o resultado. “Eu acredito no que eu vi agora, o som das ruas, que vamos ganhar no primeiro turno. Ganhar agora é melhor, porque aí nós temos mais tempo para pensar sobre a gestão do futuro. Eu tenho muita fé em Deus que vamos ganhar e fazer um governo muito transparente e com gente boa do nosso lado, malandro não vai ficar do nosso lado, eu tenho certeza e vou pedir a Deus que me dê sabedoria para eu poder formar uma boa equipe”, disse.