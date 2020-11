Candidatos Minoru Kinpara e Jamyl Asfury votam juntos

Em Rio Branco, a senadora também acompanhou a candidata à vice-prefeita Marfisa Galvão, e o senador Petecão

As progressistas senadora Mailza Gomes e a candidata a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, votaram juntas nessa manhã no Escola Lupicinio Alexandre Nunes, em Senador Guiomard. Em Rio Branco, a senadora também acompanhou a votação da candidata à vice-prefeita, Marfisa Galvão, e o senador Sérgio Petecão.

A senadora Mailza destacou a importância do voto. “Hoje é dia de exercer a democracia, dia de reafirmar a mudança que queremos por meio do voto. Fizemos um trabalho bonito, uma campanha limpa, comprometida com as pessoas. Estamos confiantes. As urnas vão dizer a vontade do povo e precisamos respeitar”, afirmou a senadora.

A candidata a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, destacou que chegou a hora de Senador Guiomard voltar a se desenvolver. “A nossa cidade clama por mudança. Precisamos investir na saúde, na educação e na segurança do Quinari. Fizemos uma campanha linda e de propostas. Estamos felizes e confiantes na vitória”, disse Rosana.

Em Rio Branco, Marfisa, candidata a vice-prefeita de Tião Bocalom, falou do desejo de mudança. “Essa eleição é diferenciada, a mais democrática e a que a população abraçou! O recado vindo das ruas, em cada bairro, cada casa que visitamos, as pessoas destacavam que a nossa vitória será no primeiro turno e estamos muito confiantes. Por onde temos passado, o que vemos é um desejo de mudança muito forte e o voto é fundamental para promover essa renovação que Rio Branco precisa”, frisou Marfisa.