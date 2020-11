Campanha eleitoral foi encerrada com grandes carreatas no município de Xapuri

Das quatro candidaturas à prefeitura do município de Xapuri, apenas a do PSD, de Gessi Capelão, não realizou carreata no último dia de campanha. A coordenação do partido explicou que a decisão se deu em respeito ao sétimo dia da morte do candidato a vereador Sebastião Ganso, ocorrida no sábado anterior.

Militantes da Frente Popular (PT/PSB), de Bira Vasconcelos, e Renova Xapuri (PP/DEM), de Carla Mendonça foram as ruas e fizeram festa. O candidato Carlos Venícius, do MDB, que concorre isolado (sem coligação) já havia encerrado a sua campanha da mesma maneira, na tarde da última sexta-feira, 13.

“Agradeço a todos por esse momento único e especial em minha vida. Eu entreguei meu coração nesta campanha e não foi em vão. O povo ouviu a nossa voz e a mensagem de esperança de dias melhores tocou no coração dos xapurienses. Espero que no domingo a carreata seja a da vitória”, disse o emedebista.

No sábado pela manhã, foi o momento do candidato do PT, Bira Vasconcelos, fechar a sua campanha com uma grande carreata que deu uma volta na cidade, se encerrando em frente ao comitê do partido, onde o petista discursou brevemente para uma grande multidão que se aglomerou na rua.

“Chegamos aqui com o sentimento de dever cumprido, pelo trabalho que estamos realizando na prefeitura e pelo muito que ainda podemos fazer. E estamos com o coração cheio de gratidão pelo apoio do povo, que mais uma vez vai nos depositar a confiança para dar sequência nesse trabalho”, disse Bira.

No período da tarde, os militantes do PP e do Democratas também fizeram uma grande festa em uma carreata que teve itinerário parecido com a da Frente Popular, mas que se encerrou em frente a um supermercado da família da candidata Carla Mendonça, onde também houve aglomeração.

“Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram com a gente nessa linda campanha, pessoas que acreditaram, que nos motivaram, que não se conformam e lutam por mudanças. Saibam que se confirmar a nossa vitória não irei decepcionar nenhum voto a mim depositado”, postou a candidata em sua página no Facebook.

Com relação às aglomerações que ocorreram em todas as carreatas, o juiz eleitoral de Xapuri, Luís Gustavo Alcalde Pinto, deferiu, na última sexta-feira, pedido do Ministério Público para fixar multa para quem descumprisse os protocolos sanitários. Os valores da multas são de R$ 25 mil para as coligações e R$ 10 mil para os candidatos.