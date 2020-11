Caminhonete capota e deixa um morto e 4 feridos em Rio Branco

Um capotamento de uma caminhonete resultou na morte de uma pessoa identificada como Marcos e deixou outras quatro pessoas feridas na noite deste sábado, 14, na Via Verde, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor e os passageiros trafegavam na caminhonete Ranger, de cor preta, placa MZX-8195, no sentido 3ª Ponte/UPA do Segundo Distrito, quando nas proximidades da agência dos Correios ao tentar fazer uma ultrapassagem colidiu com a lateral de uma carreta. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e a caminhonete capotou várias vezes.

Populares que passavam pelo local ao verem o veículo capotado ajudaram as vítimas e acionaram as ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que juntamente com Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos.

As vítimas identificadas como Jerberson Mora da Silva, 43 anos, Aldenira Alencar de Oliveira, 40, Renata da Silva Olanda, 24, e uma adolescente de 17 anos, foram levados ao pronto-socorro de Rio Branco. Três pessoas em estado de saúde grave e uma com escoriações. Já Marcos não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

A área foi isolada pelos Policiais Militares para os trabalhos de perícia. O corpo de Marcos foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

A caminhonete foi encaminhada ao pátio do Departamento de Trânsito.