Adônis vota e diz que representa a mudança para Cruzeiro do Sul

O juiz da 4° Zona Eleitoral, Marlon Machado, responsável por 5 municípios: Cruzeiro do Sul , Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, está otimista com a eleição de hoje e diz que a legalidade vai prevalecer. Ele espera que a eleição seja tranquila e explica querer um pleito tranquilo. “Não quero ter que prender ninguém, desde que não esteja cometendo crime. Acredito numa eleição ordeira”.

A 4° Zona é a maior do Estado com relação à abrangência, tendo 5 municípios, seguida pela 8° Zona que conta com 4 cidades. No Juruá são 97 mil eleitores, sendo a maior parte em Cruzeiro do Sul, onde são 55 mil. O total é 306 seções eleitorais.

A justiça eleitoral conta com o auxílio das forças de segurança e órgãos fiscalizadores como o Ministério Público . Em todas as 5 cidades há delegados, escrivães , agentes e policiais militares. Homens do Exército também atuam nas eleições no Juruá.

A Polícia Militar usará todo o efetivo atuando no policiamento ostensivo e nas ações preventivas para coibir os crimes eleitorais e os do dia a dia. 50 % dos homens atuarão nas zonas rural e ribeirinha. “Onde houver urnas a Polícia Militar estará”, afirma o comandante, tenente-coronel Evandro Bezerra. A PM também acompanha as equipes do TRE em 77 localidades de difícil acesso na região.

Uma Central Operacional funcionará durante todo o dia no Centro de Integração de Operações de Segurança Pública,- CIOSP e vai concentrar todas as informações relacionadas às eleições.

A Polícia Federal está com 50 homens na região atuando nos 5 municípios com o reforço do uso de drone que serão empregados nas zonas urbana, rural e ribeirinha. Os drones têm capacidade de voos de até 60 quilômetros por hora e a área de abrangência é de 10 quilômetros. Possuem câmeras com zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez.

As imagens e sons captados serão transmitidas simultaneamente para a delegacia de Cruzeiro do Sul e para uma Central de Monitoramento em Brasília. As imagens servem para os flagrantes.

Polícia Civil é responsável por eleição em Porto Walter. Um delegado, uma escrivão e dois agentes de Polícia Civil reforçam o efetivo do município. Um delegado é a autoridade a policial responsável pela lavratura de flagrantes relacionados às eleições 2020.

O Exército estará em 19 aldeias indígenas no Acre, incluindo as do Vale do Juruá. A medida foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral e alcança 576 municípios e aldeias indígenas distribuídos por 11 estados.