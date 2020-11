Acre tem 447 urnas de reserva se alguma apresentar falha

A maioria dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco optaram pelo horário da manhã para votar neste domingo (15). Após as votações, todos os sete candidatos tirando Tião Bocalom irão aguardar os resultados nos comitês de cada sigla.

O tucano Minoru Kinpara (PSDB) e Jamil Asfury (PSC), votam coincidentemente às 10 horas, na Escola Diogo Feijó, no Floresta.

A candidata a vice-prefeita na chapa de Tião Bocalom (PP), Marfisa Galvão (PSD), irá às urnas às 10 horas na Escola Lourenço Filho, na Avenida Getúlio Vargas. Tião Bocalom não vai sair de casa seguindo as regras de isolamento social em decorrência da Covid-19.

O emedebista Roberto Duarte vota às 15 horas, na Escola Lato Sensu, no Tropical. Já o petista Daniel Zen, vota no Incra, localizado no Aviário, entre 10 e 11 horas.

Já a atual prefeita e candidata à reeleição pelo PSB, Socorro Neri, vota às 10 horas na delegacia do Trabalho, na Marechal Deodoro, no centro da capital. Ela estará acompanhada do governador Gladson Cameli (Progressistas).

Já o candidato do Avante, Jarbas Soster, irá votar às 8 na sede do Tribunal de Justiça do Estado (TJAC).