Acompanhe a transmissão da apuração de votos agora pelas redes sociais do ac24horas

Apesar de o governo do Acre e o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 reconhecerem que o estado vem tendo aumento nos indicadores que avaliam a situação de risco da pandemia, todas as regiões, incluindo o Alto Acre, que havia regredido para a Bandeira Laranja na última avaliação, permanecem agora no nível de Atenção, que é a Bandeira Amarela. A informação foi dada durante coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (13).

A equipe fez questão de enfatizar que a explosão de novos casos registrados nessa quinta-feira, 12, com mais de 400 novos infectados, não corresponde às últimas 24 horas. “Não significa que esses 400 casos aconteceram nas últimas 24 horas, são dos últimos 7 dias e só saíram ontem devido a um problema na leitura do laboratório. Estão diluído nos últimos 7 dias”.

O período analisado desta avaliação é de 25 de outubro ao dia 7 de novembro. O Alto Acre ficou com nota 9, mas, segundo o Comitê, sentiu regressão em alguns indicadores e, por isso, volta ao nível de atenção. Outro ponto é que a região não registrou nenhum óbito por Covid-19 nas últimas duas semanas e sentiu redução de 13% em leitos clínicos.

A região do Baixo Acre/Purus, onde fica a capital acreana, finalizou a análise com nota 10. De acordo com o grupo, o somatório dos 7 indicadores verificados fez com que essa região permanecesse na bandeira amarela, que é o nível de atenção, permanecendo as mesmas regras que já vinham sendo empregadas.

Conforme dito pela representante do Comitê, houve crescimento no índice de notificação por síndrome gripal, novas internações e novos casos de síndrome gripal, bem como em leitos. No entanto, não houve variação para o número de óbitos.

“Para a maioria dos indicadores houve crescimento, mas não é suficiente para haver uma mudança. Existe uma piora e um crescimento dos indicadores”, ressaltou, afirmando a necessidade de se continuar com as medidas sanitárias que evitam a proliferação do vírus. No Juruá, houve aumento da nota, para 14, também ficando na Bandeira Amarela.

Já a regional do Juruá e Tarauacá/Envira regrediu para bandeira laranja, nível de alerta, com número 14. Crescimento no número de mortes aumentou em 300% durante o período analisado. Com isso, restaurantes, academias, espaços públicos e igrejas não podem funcionar.