Saldo positivo na balança comercial do Acre passa dos 2 milhões de dólares

Uma análise feita pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) dos planos de governos dos candidatos às prefeituras das 26 capitais brasileiras apontou que 50,3% deles apresentaram promessas ou propostas de redução de tarifas do transporte público coletivo.

Rio Branco foi a cidade com a maior parcela dos candidatos que abordaram o assunto – um total de 86%, segundo o Idec.

Em segundo lugar, ficou São Paulo (São Paulo), com 79%; e, dividindo a terceira posição, estão Curitiba (Paraná) e João Pessoa (Paraíba), ambas com 75%.

No total, foram avaliadas 306 candidaturas com plano de governo disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, das quais 154 falam da questão da tarifa.

Com a crise que o setor de transporte público vem vivendo nos últimos anos, a tarifa tem se tornado um tema central, por ser um dos principais fatores responsáveis pela perda de passageiros. E isso se torna um grande problema também porque, devido à falta de financiamento organizado para o transporte, a tarifa paga pelos usuários é a única receita existente na grande maioria das cidades brasileiras.

De acordo com o levantamento realizado pelo Idec, que teve como foco identificar as propostas para financiar o custo do transporte no Brasil,

No outro extremo com número menor de propostas para custear os transportes, estão: Vitória (Espírito Santo), Teresina (Piauí), Florianópolis (Santa Catarina), Campo Grande (Mato Grosso do Sul) e Belém (Pará).

Com base na análise dos planos de governo, as capitais apresentaram pelo menos 20% das suas candidaturas abordando o tema.

Entre os candidatos que abordam os instrumentos que irão adotar para baratear a tarifa, as principais ideias que surgiram foram: criação de um Fundo Municipal de Transportes, com 21 menções; uso de alguma forma do próprio orçamento para subsidiar a tarifa, citado 16 vezes; alguma taxação ou recurso proveniente de estacionamentos privados ou rotativos (12 menções); propostas de colher recursos de empresas privadas, ou debater no âmbito federal a modificação do formato do vale transporte, com 9 menções; e usar propaganda nos veículos, pontos e terminais ou outra forma de exploração comercial, com 9 citações.