Propaganda de campanha nas ruas termina às 22h deste sábado (14)

Sem resposta do governador Gladson Cameli, os aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre (PMAC) continuam nesta sexta-feira, 13, pelo terceiro dia seguido acampando na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O ato começou na última quarta-feira (10) e a previsão é que acabe somente após uma resposta do governo acerca do pleito da categoria.

Os aprovados argumentam que atualmente a Polícia Militar do Acre (PMAC) tem um efetivo menor do que há 10 anos. Segundo o grupo, apenas em 2020, mais de 260 policiais militares se aposentaram e até o final do ano que vem mais 500 PMs deverão se aposentar, totalizando mais de 700 policiais.

Em cartazes, o grupo relembrou que Cameli e Rocha se comprometeram com a categoria nas eleições de 2018.

“O que queremos é que o governador cumpra a promessa feita ainda quando era candidato em 2018, inclusive, assinando termo de compromisso conosco. Após eleito, ele ainda reforçou esse compromisso diversas vezes, por exemplo, no aniversário do estado no ano passado. O problema hoje é que tudo ainda não saiu da teoria e daqui três meses [fevereiro/2021], o prazo do concurso irá se encerrar”, afirmou.

Ao ac24horas, Leandro Mendonça, um dos aprovados do cadastro de reserva, afirmou que o grupo segue firme e forte.

“Seguimos por aqui, firmes e fortes. Entrando pelo terceiro dia seguido. Como ainda não tivemos respostas, estamos acampados na Aleac até que o governador nos dê um cronograma concreto e definitivo”, afirmou.